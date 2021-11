População de 18 anos+ que ainda não tomou a D1 deve ser imunizada com a Coronavac no RN. A orientação da Secretaria de Saúde Pública do Rio Grande do Norte acontece em virtude do elevado quantitativo de doses do imunizante disponíveis nos municípios potiguares. A decisão foi pactuada na Câmara Técnica da Vacina; Nesta quarta (3) a Sesapia está distribuindo mais 133.818 doses de vacinas para aplicação da D1, D2 em atraso e da dose de reforço em trabalhadores da saúde e idosos acima dos 60 anos.

FOTO: REPRODUÇÃO