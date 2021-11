Senador Jean denuncia política antiambientalista de Bolsonaro na COP-26 da ONU

O Senador Jean (PT-RN) participou da Conferência das Nações Unidas para a Mudança do Clima (COP-26) e nessa quarta-feira (3) fez pronunciamento em que denunciou as políticas antiambientalistas do Governo Federal do Brasil.

O evento aconteceu na Escócia e reuniu líderes de todo o mundo. O Senador Jean participou como representante do estado do Rio Grande do Norte e também da Comissão de Meio Ambiente do Senado Federal.

“É desastrosa a política que vem sendo desenvolvida no Brasil pelo governo de Jair Bolsonaro. Na contramão do mundo, o presidente é adepto ao negacionismo climático e permite ataques às reservas naturais e à biodiversidade do Brasil”, declarou Jean.





O Senador do Rio Grande do Norte defendeu ainda o cumprimento dos acordos mundiais para preservação do meio ambiente e afirmou que é “urgente” a mudança da conduta do Governo Federal com relação às questões ambientais.

“É urgente que se cobre e pressione, internacionalmente, uma mudança na conduta do Governo Federal do Brasil, que tanto maltrata o nosso país”, reforçou o Senador Jean. Segundo o parlamentar, durante a conferência ele conversou com as autoridades presentes para que façam essa pressão no governo.

Jean segue em agenda pela Europa, onde se encontrará com investidores. O objetivo é voltar de lá com novidades em parcerias e aproximações internacionais para o Rio Grande do Norte