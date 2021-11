Empresários noruegueses confirmam ao senador Jean instalação de usina solar em Assu

O Senador Jean encontrou-se nesta sexta-feira (5) com empresários noruegueses e confirmou a instalação de uma planta solar na cidade de Assu, na região do Vale do Açu potiguar.

A empresa Scatec, responsável pelo empreendimento, afirmou que o investimento será de R$ 1,6 bilhão, com a geração de 1,2 mil empregos.

A usina solar vai produzir 532 Mw e deve ser uma das maiores do Brasil, e vai entrar em operação em dezembro de 2023. A energia a ser produzida já está contratada por empresas que operam no Brasil.

“No primeiro dia de nossa missão à Noruega temos essa boa notícia aos potiguares. O investimento deve gerar mais de 1200 empregos apenas na fase de construção”, comemora o Senador Jean.

Após o início das atividades, a usina fotovoltáica deve gerar um valor anual de R$ 19,5 milhões de contratos de operação e manutenção por 25 anos. A energia gerada será vendida prioritariamente para a indústria de alumínio.

No encontro, o presidente da Caern, Roberto Linhares, iniciou tratativas para que a Companhia de Águas e Esgotos do RN compre o excesso de energia produzida e possa diminuir suas contas mensais.

O Senador Jean está na Noruega para visitar a estatal Equinor, parceira da Scatec no projeto em Assu. A Equinor é a responsável por fazer a transição energética no país norueguês, do uso de petróleo para as energias renováveis.

O senador do RN também participou da Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, como membro da Comissão de Meio Ambiente e representante do Rio Grande do Norte, e segue com agenda pela Europa em busca de investimentos para o estado potiguar.