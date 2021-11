Detran RN disponibiliza serviço de renovação online da CNH

O Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Norte (Detran) disponibiliza a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), de forma online para os condutores. O serviço pode ser solicitado através do site www.detran.rn.gov.br e visa facilitar a vida dos cidadãos que dependem CNH.

Para ter acesso de maneira virtual a CNH, basta acessar o site, clicar no botão “CNH”, preencher os dados solicitados e agendar o exame na clínica médica.

No próprio site será gerado as guias ou código para pagamento via Pix. O cidadão poderá optar por fazer o pagamento da forma que achar melhor. A compensação de pagamento feito pelo Branco do Brasil é imediata, já por outras instituições não. Lembrando que os débitos precisam estar baixados no dia do atendimento para realização dos exames. Por isso, recomenda-se fazer o pagamento o quanto antes.

“O cidadão não precisa mais ser atendido em uma unidade do Detran para iniciar o procedimento, somente precisará se deslocar para fazer os exames nas clínicas credenciadas ao órgão”, explica Rafael Soares gerente do registro nacional de condutores do Detran. Na clínica médica deverá apresentar a CNH (no caso de extravio apresentar Boletim de ocorrência e documento de identificação com foto) , comprovante de endereço, comprovante de agendamento e formulário Renach.

A resolução nº 862/2021 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) determina a retomada e apresenta os cronogramas com prazos de renovações. A renovação das CNHs e ACCs vencidas nos anos de 2020 e 2021.

Nas duas situações foram especificados prazos distintos compreendendo as vencidas em 2020: meses de fevereiro, março e abril (renovação até 31 de agosto de 2021); maio, junho e julho (renovação até 30 de setembro de 2021); agosto, setembro e outubro (renovação até 31 de outubro de 2021); novembro (renovação até 30 de novembro de 2021); e dezembro (renovação até 31 de agosto de 2021).

Para as CNHs e ACCs vencidas durante este ano de 2021, os prazos estabelecidos para as renovações começam a valer a partir de janeiro de 2022, seguindo o seguinte cronograma: vencidas em janeiro (renovação até 31 de janeiro de 2022), vencidas em fevereiro (renovação até 28 de fevereiro de 2022); vencidas em março (renovação 31 de março 2022); vencidas em abril (renovação até 30 de abril 2022); vencidas em maio (até 31 de maio 2022); vencidas em junho (renovação até 30 de junho 2022); vencidas julho (renovação até 31 de julho 2022); vencidas em agosto (renovação até 31 de agosto 2022); vencidas em setembro (renovação até 30 de setembro 2022); vencidas em outubro (renovação até 31 de outubro 2022); vencidas em novembro (renovação até 30 de novembro 2022); vencidas em dezembro (até 31 de dezembro 2022).