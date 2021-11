Ipern convoca aposentados para realizar prova de vida e evitar bloqueio do benefício

O Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Rio Grande do Norte (Ipern) convoca os aposentados e pensionistas, aniversariantes dos meses de setembro e outubro que não realizaram a Prova de Vida, para que compareçam a uma das unidades do Instituto até o dia 30 de novembro, para evitar o bloqueio do pagamento do benefício, o que ocorrerá a partir do mês de dezembro/2021.

A retomada da prova de vida pela previdência estadual começou no último mês de setembro, porém, dos 4.665 inativos que deveriam fazer essa atualização cadastral, 678 deixaram de comparecer, sendo, 512 aposentados e 166 pensionistas. O prazo segue até o dia 30 de novembro, para evitar o bloqueio do pagamento do benefício, o que ocorrerá a partir do mês de dezembro de 2021. Para fazer a prova de vida é necessário comparecer munido dos seguintes documentos: Carteira de Identidade, CPF e um comprovante de residência.

Devido a esse elevado número de faltosos, o IPERN está prorrogando o prazo da “prova de vida” para até o dia 30 de novembro/2021, especificamente para os inativos aniversariantes nos meses de setembro e outubro que ainda não compareceram aos postos de atendimento do IPERN (agência em Natal, Mossoró e Caicó, bem como nas Centrais do Cidadão localizadas nos seguintes municípios: Alexandria, Alto do Rodrigues, Apodi, Caraúbas, Ceará-Mirim, João Câmara, Macaíba, Macau, Parelhas, Parnamirim, Pau dos Ferros, Santa Cruz, São José de Mipibu e São Paulo do Potengi).

Importante ressaltar que, a partir do mês de dezembro/2021 será bloqueado o pagamento do benefício desses aniversariantes dos meses de setembro e outubro que não fizeram a referida “prova de vida”.

Para fazer a prova de vida é necessário comparecer munido dos seguintes documentos: Carteira de Identidade, CPF e um comprovante de residência.