Equipe técnica do MDR visita local onde será perfurado poço

O prefeito do município de Serra do Mel, Josivan Bibiano de Azevedo (PL), recebeu nesta quinta-feira, 4, a visita de técnicos do Ministério do Desenvolvimento Regional no local onde será perfurado um poço profundo que abastecerá a cidade.

A visita já é resultado da idade do prefeito dia 27 do mês passado a Brasília quando lá garantiu recursos para a perfuração do poço.

“Naquela oportunidade solicitamos atenção especial desde a liberação de recursos, visita ao local, trâmites legais em todo o processo e na perfuração, já que um dos maiores problemas de nosso município é exatamente água. E fico feliz em razão dessa celeridade”, comentou o prefeito Bibiano.