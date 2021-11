Capes e universidades abrem inscrições para curso gratuito de educação digital

Para capacitar professores, estudantes de licenciatura e demais profissionais da educação para o uso das tecnologias digitais, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), a Universidade Estadual do Maranhão (Uema) e a Universidade Aberta de Portugal (Uab-PT) abriram inscrições para o curso Formação para Docência Digital em Rede. São 10 mil vagas totalmente gratuitas e on-line. Para se inscrever basta acessar o site do curso até o dia 16 de novembro.

As aulas serão ministradas entre 22 de novembro e 17 de dezembro deste ano, por meio da plataforma digital Eskada, do Núcleo de Tecnologias para Educação da UEMA (UEMAnet). A formação é considerada de nível intermediário de dificuldade. No final de cada módulo, professores brasileiros e portugueses farão transmissão ao vivo no YouTube. A certificação é dupla com chancelas da UAb-PT e da UEMA.

O curso vai possibilitar que os participantes discutam diferentes modelos pedagógicos e analisem processos de comunicação e interação. Além disso, poderão desenvolver atividades em ambientes digitais de ensino e aprendizagem e usar plataformas e tecnologias digitais , sob a perspectiva educacional.

A presidente da CAPES, Cláudia Queda de Toledo, ressalta que “essa formação irá ajudar os professores a superarem os novos desafios que se apresentam, frente à docência digital em rede”. Para Toledo, essa será mais uma ação exitosa produzida pela parceria entre a CAPES e a UEMA para melhorar a qualidade da educação no país.

Para o reitor da UEMA, Gustavo Costa, “a tecnologia assume papel fundamental na mediação e facilitação do processo educacional”. Ele espera que essa parceria contribua para a formação de novas perspectivas de processos inovadores e uso de tecnologias que, na sua opinião, se tornaram cada vez mais necessárias no contexto educacional atual e no que vem sendo prospectado para o futuro.

Além desse curso de Formação para Docência Digital em Rede, uma outra parceria com a UEMA oferece 300 mil vagas em cinco modalidades de formação para professores em ferramentas on-line. Dentre os temas a serem estudados estão: Psicologia da educação ; Desenho didático para o ensino on-line; Produção de videoaulas; Mediação em Educação a Distância (EaD) e Multimeios em educação.