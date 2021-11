Saúde e Esporte promovem “Pedalaço de Peito Aberto”

De acordo com a secretária municipal de saúde, Márcia Cristina Alves, o “Pedalaço de Peito Aberto”, é de iniciativa das secretarias de esporte e a de saúde que marca o final da campanha Outubro Rosa e inicia o Novembro Azul, e percorreram diversas ruas da cidade com a participação de equipes das duas secretarias.

Mais de 50 ciclistas participaram nesta sexta-feira, 5, do “Pedalaço de Peito Aberto”, promovido pela Prefeitura de Tibau, através das secretarias de esporte e a de saúde.

O evento teve como objetivo chamar a atenção e conscientização da sociedade em geral para promoção da saúde, nas campanhas Outubro Rosa e Novembro Azul, que tratam da saúde da mulher e do homem.

A ideia, segundo a secretária. É chamar atenção para a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama, no que se refere ao Outubro Rosa.

Para o secretário de Esporte, Adriel Carvalho, é importante identificar e apresentar métodos viáveis para que a doença seja evitada.

“Devemos sempre estimular o exercício físico, fator necessário para manter bons hábitos no nosso corpo, além de prevenir vários tipos de c