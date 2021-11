A praça que os moradores esperavam reforma há cerca de 20 anos no Liberdade

O prefeito Allyson Bezerra e lideranças do bairro inauguraram na tarde noite deste sábado, dia 6, a reforma da praça Dr. Vulpiano Cavalcante de Araújo, que havia sido iniciada em março deste ano, num investimento de R$ 390 mil reais. Era uma reinvindicação antiga. “Há mais de 20 anos que nós esperávamos pela reforma dessa praça e agora chegou. A comunidade só agradece o empenho, o compromisso com o nosso bairro que estava esquecido e que esse ano, com a nova gestão, passou a ser reconhecido e ser visto”, declarou o líder comunitário Neném do Liberdade.

A Prefeitura de Mossoró entregou na tarde deste sábado (06), a praça Dr. Vulpiano Cavalcante de Araújo, totalmente reformada a famílias do bairro Liberdade I. O espaço passou por obras de reforma e readequação pela equipe da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Meio Ambiente, Urbanismo e Serviços Urbanos (SEIMURB).

A solenidade de entrega contou com a presença do prefeito Allyson Bezerra, secretários, vereadores, lideranças comunitárias e a população do bairro, que foi em grande número receber o equipamento reformado.

A dona de casa Janaína Torres, que reside em frente a praça, não perdeu a oportunidade de proporcionar ao filho, o pequeno Deusdete Neto, de 3 anos de idade, a alegria de brincar em um dos novos equipamentos instalados para as crianças. Ela também desfruta da estrutura pensada para os adultos.





“Antes a gente não podia vir, porque os brinquedos não existiam ou eram quebrados e não tinha segurança. Depois dessa reforma, toda a tarde estou vindo com ele. E sobre a academia da terceira idade, até a gente que é jovem vai usufruir, porque é bom para todas as idades. Foi um presente que a comunidade ganhou com essa reforma”, declarou entusiasmada.

A reforma da praça Dr. Vulpiano Cavalcante de Araújo foi iniciada em março deste ano e o investimento do Município no equipamento foi na ordem de 390 mil reais. Era uma reinvindicação antiga, não só dos moradores, mas também de representantes da própria população.

Com um total de 3.129m² de área construída, a Praça Dr. Vulpiano Cavalcante de Araújo foi entregue totalmente estruturada e equipada para oferecer lazer e espaços para convívio social à população, com acessibilidade e segurança.

“Estamos devolvendo à população aqui do Liberdade uma praça totalmente reformada, toda acessível para cadeirantes, ampliação da quadra e alambrado em torno dela, academias para primeira e terceira idade, pisos e arborização. Enfim, uma praça bem estrutura e bonita”, detalhou o titular da Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente, Urbanismo e Serviços Urbanos (SEIMURB).

As obras de reforma no equipamento público também contemplam a substituição dos bancos da praça; reforma do piso de passeio; reforma do abrigo de passageiros e do quiosque em sua instalação elétrica, revestimento interno, pintura, telhado e banheiros.

“É mais uma obra entregue à população com uma melhora significativa para a qualidade de vida das crianças, jovens e adultos, incluindo os idosos. São brinquedos, academias e um passeio bem projetado, com piso de qualidade para aqueles que preferem a caminhada. Também ampliamos e dotamos a quadra de alambrado e cobertura com rede de proteção. Além disso, a sensação de segurança agora é maior, porque a praça está totalmente iluminada com tecnologia de Led”, destacou o prefeito Allyson Bezerra.