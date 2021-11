Atividades coletivas do projeto “Viva Rio Branco” são retomadas em Mossoró

As atividades coletivas que compõem o projeto “Viva Rio Branco”, da Prefeitura de Mossoró, foram retomadas neste domingo (7). Até então, estavam liberadas apenas a prática de caminhada, corrida, pedalada e patinação, em virtude da pandemia da Covid-19.

Com uma boa presença de público, a programação contou, além da tradicional dança, com diversos serviços de aferição, testes e orientações na área de saúde, bem como atividades de lazer para crianças e adolescentes.

“A felicidade hoje é tremenda. Não só a população, mas o desportista, aquele que gosta de praticar sua atividade física, estava querendo esse retorno, como também a própria Secretaria de Esporte que, devido a pandemia, teve um ano que não pôde realizar muitas atividades, mas a volta do “Viva Rio Branco” é um recomeço importante”, declarou Júnior Xavier, Secretário de Esporte, pasta que coordena o projeto.

Na programação deste domingo, a Prefeitura contou com a participação simultânea das cinco universidades parceiras no projeto (UERN, UnP, Uninassau, Católica e Facene), que ocuparam os três polos instalados ao longo do Corredor Cultural, ofertando serviços através de seus profissionais.

A professora Milene Lima levou a filha Maíra, de 10 anos, para participar das atividades lúdicas no Polo da Criança, instalado na pracinha do Memorial da Resistência. Ela aprovou a iniciativa.

“A gente que é mãe adora ter um momento desses para descontrair com as crianças. Com toda essa interação, a gente tem aqui vários projetos, com universidades diferentes e é muito saudável, não só pelas habilidades físico-corporais, mas também a questão do desenho, da leitura e da pintura. É muito rico culturalmente, é bom para a saúde, para as crianças interagirem mais com pessoas fora do círculo comum, porque a gente já passou muito tempo trancada em casa, então isso aqui é muito bom”, declarou Milene.

Empolgação semelhante viveu a enfermeira Meire Alves. Ela comemorou a volta das aulas de dança na Praça de Patins Sadraque Tavares, batizada neste domingo como Polo da Atividade Corporal. Além do Fitdance, quem frequentou o espaço neste domingo experimentou os movimentos da novidade do dia, o Ritbox.

“Estou muito feliz porque nós estávamos muito estressados em casa e com a volta desse trabalho acredito que não só eu, mas todos aqui estão muito felizes e gratos a Deus pelo retorno dessas atividades”, pontuou Meire.

O projeto “Viva Rio Branco” é uma realização da Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria Municipal de Esporte e Juventude e conta com apoio de outras pastas, como a Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Segurança Pública, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito.

O prefeito Allyson Bezerra também compareceu à abertura da nova etapa do “Viva Rio Branco”.

“Estamos retornando com esse importante projeto aqui na avenida Rio Branco, ofertando diversos serviços, em parceria com as instituições de ensino, para a criança e juventude. A parceria é ampla, quando lembramos também das presenças da Guarda Municipal e do Trânsito, proporcionando segurança a todos. É um momento de lazer, de confraternização e de esporte, portanto bom para o corpo e para a alma”, destacou o gestor municipal.

A partir da próxima semana, as universidades parceiras seguirão escala, revezando-se na condução das atividades no “Viva Rio Branco”. A programação de novembro já está definida:

Dia 14/11 – Universidade Católica

Dia 21/11 – Facene

Dia 28/11 – Não haverá programação do “Viva Rio Branco”. Nessa data será realizada no Corredor Cultural, a 72ª Corrida Ciclística Governador Dix-sept Rosado.