Campanha “Novembro Azul” é lançada pela Prefeitura de Mossoró; ações acontecerão nas UBS’s

Nesta segunda-feira (08) a Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria Municipal de Saúde lançou a campanha “Novembro Azul”.

A campanha que acontece em nível nacional tem como objetivo incentivar a prevenção ao câncer de próstata. Para a secretária Morgana, a campanha “Novembro Azul” é uma oportunidade a mais para intensificar os cuidados com a saúde do homem, buscando fazer os exames para detectar possíveis problemas na próstata.

“A campanha Novembro Azul é voltada para a saúde do homem e nós estamos com os serviços de saúde em todas as nossas unidades básicas funcionando para atender a população, e neste mês estamos intensificando as ações voltadas para a atenção a saúde do homem”, reforçou.

A programação durante todo este mês vai constar de palestras e orientações que se concentrarão nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), nas praças públicas e também serão realizadas ações de orientação e incentivo a saúde do homem voltadas para os servidores públicos nas próprias secretarias municipais.

Durante o evento ocorrido na manhã de hoje, o prefeito Allyson Bezerra, aproveitou a oportunidade para fazer um chamamento a população, em especial aos homens, para a importância de realizar os exames de próstata.

“Sabemos que existe um preconceito muito grande por parte dos homens em relação aos exames para detectar doenças na próstata, porém é preciso entender que os exames são importantes e podem salvar vidas, principalmente se os problemas forem detectados de forma precoce. Por isso o município está disponibilizando os serviços necessários para a realização de exames e encaminhamentos para tratamento e durante todo este mês várias ações serão desenvolvidas voltadas para a prevenção do câncer de próstata”, destacou o prefeito Allyson Bezerra.

Conforme dados do Instituto Nacional do Câncer (INCA), foram diagnosticados 68.220 novos casos de câncer de próstata e cerca de 15 mil mortes/ano em decorrência da doença no Brasil, para cada ano do biênio 2018/2019, o que representa 42 homens morrendo por dia em decorrência da doença e aproximadamente 3 milhões convivendo com ela.

O movimento quer conscientizar, ainda mais, a população masculina sobre a necessidade de cuidar do seu corpo e também da mente. Praticar exercícios, ter uma alimentação equilibrada, parar de fumar, praticar sexo seguro, cuidar da saúde mental e, também, fazer o exame da próstata, periodicamente.