Serra do Mel: Professores e coordenadores participam de curso de formação

Para a secretária municipal de Educação, a professora Milane Azevedo, a plataforma YouEduc traz para a escola o que há de mais avançado, para que que se tenha resultados concretos, apresentando mudanças efetivas. A secretária ressalta a importância da plataforma e principalmente o protagonismo do aluno em sala de aula que tem sido muito comentado nos últimos anos. “Assim, como competências e habilidade a serem desenvolvidas, é preciso identificar o que foi aprendido ou não pelo aluno, através das avaliações, e isso é possível”, asseverou Milane Azevedo.

Aconteceu de 3 a 5 de novembro curso de formação destinado aos professores e coordenadores do município de Serra do Mel ministrado pela professora Cecília Eberle sobre a proposta da plataforma YouEduc.

Segundo a professora, a plataforma tem como proposta fazer uma ponte de tecnologia entre estudante, professor e família “e funciona tanto para aulas síncronas e assíncronas”.

A professora também ressaltou a importância de cada escola buscar a melhor estratégia para desenvolver os seus alunos, buscando sempre respeitar a individualidade no aprendizado de cada um.

Assim, por meio da avaliação diagnóstica será possível reduzir os pontos fracos e melhorar os pontos fortes dos alunos.

“A formação agora é para fazer com que os professores e toda a rede se apropriem dessa ferramenta e compreenda todo o seu potencial de ajuda no ensino, para que se torne algo natural no dia a dia da escola”, disse Cecília Eberle.

