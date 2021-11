Prefeitura amplia investimentos em abastecimento e acesso a zona rural de Governador Dix Sept Rosado

Desde o início da gestão do prefeito Dr. Artur Vale, a Prefeitura Municipal de Governador Dix-Sept Rosado está intensificando as ações na zona rural, beneficiando a melhorando a vida das famílias que vivem no campo.

Uma das primeiras medidas do prefeito foi retomar o programa de corte de terra. Ainda em janeiro, os tratores começaram a percorrer a extensa zona rural do município, deixando a terra pronta para os agricultores familiares terem a oportunidade de plantar suas lavouras.



O acesso à agua para o consumo humano e animal é outra prioridade e está recebendo total atenção da gestão municipal, incluindo a distribuição de água por meio de carros-pipa e também a recuperação de poços, cataventos e dessalinizadores em diversas localidades rurais.



A gestão do prefeito Dr. Artur Vale, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural, instalou bombas submersas novas ou recuperou bombas em poços de localidades como Lorena, Projeto de Assentamento Terra da Esperança (Pitomba), Gangorrinha; Pedrinhas; Projeto de Assentamento Areias, Projeto de Assentamento Areias Tião Carlos, Ramadinha, Rancho do Povo, Várzea de Arara, Sítio Monte Alegre, Sítio São João, Projeto de Assentamento Osmar Vicente e Sítio Umari.



Já foram realizados também serviços nos dessalinizadores das localidades de Projeto de Assentamento Osmar Vicente, Aroeira, Ipueira e Lagoa de Pau.



Diversos cataventos também foram recuperados e/ou instalados, incluindo no Projeto de Assentamento Terra da Esperança, Projeto de Assentamento Osmar Vicente, Sítio Tapuyo, Projeto de Assentamento Nossa Senhora da Conceição (Mororó).



Prefeitura Municipal de Governador Dix-Sept Rosado ainda instalou quadros elétricos nos poços das localidades de Pedrinhas e Bonito.







As adutoras também estão tendo atenção e os serviços já executados incluem a instalação de um quadro elétrico na adutora de Malhada da Onça, limpeza da adutora do Monte Alegre e a manutenção hídrica e elétrica na adutora do Sítio Camurim.



O prefeito Dr. Artur Vale também determinou a aquisição e distribuição gratuita de 1.000 doses de vacinas contra febre aftosa aos pequenos criadores, doação de uma caixa d'água para a localidade de Riachão e a execução de corte de terra para.



E para melhorar o tráfego na zona rural, a Secretaria Municipal de Obras está executando serviços de recuperação de mais de 20 quilômetros de estradas vicinais. Estradas que há vários anos não recebiam qualquer intervenção, como no Projeto de Assentamento Osmar Vicente e no Sítio Rancho da Velha, já foram ou serão recuperadas.



São ações da Prefeitura Municipal de Governador Dix-Sept Rosado que asseguram dignidade e condições de vida ao homem e a mulher da zona rural.