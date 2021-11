SESC realiza 1º Seminário Nacional de Arte e Educação com cursos on-line e gratuitos

O Serviço Social do Comércio (SESC) realiza nos dias 23, 24 e 25 de novembro o primeiro “Seminário Nacional de Arte e Educação”. A programação conta com diferentes mesas de debates e cursos on-line e gratuitos com temas como racismo nas redes, educação, cinema e arte pública.

As vagas são limitadas e as inscrições devem ser feitas até o dia o dia 15 de novembro pelo site da instituição. Os cursos serão realizados sempre pela manhã, das 10h às 12h (horário de Brasília), por meio pela plataforma Teams.

As oficinas são direcionadas aos profissionais de cultura e comunicação – educadores, artistas, críticos, curadores, produtores e aos profissionais de educação – professores de dança, artes visuais, música e teatro, que atuam na Educação Básica. Não haverá emissão de declaração para as mesas de debates, somente para as oficinas.

Os cursos on-line e gratuitos do SESC têm como objetivo debater questões relacionadas à diversidade, acessibilidade, diferenças de gerações e territorialidade e aos modos de mediação e desenvolvimento cultural.

Confira alguns cursos com informações divulgadas pelo projeto:

Racismo nas Redes: da Desinformação aos Algoritmos (23/11)

Com a participação de Tarcizio Silva, pesquisador, produtor cultural e mestre em Comunicação e Cultura Contemporâneas pela UFBA, esse curso apresenta um panorama dos debates sobre camadas digitais da discriminação e violência racial nos ambientes digitais.

O que é público? Caminhos para Mediação Cultural e Arte Pública (23/11)

Ministrado por Lúcia Padilha, arquiteta, arte educadora e produtora cultural, esse curso abordará os conceitos sobre a arte pública e a utilização desses acervos como recurso para mediação cultural e ações educativas multidisciplinares e transversais, tendo como referência o conjunto de obras de arte pública da cidade do Recife mapeadas pelo projeto “Recife Arte Pública”.

Cinema e Educação (24/11)

Abordagem da linguagem do audiovisual a partir de saberes localizados e formulados por perspectivas diferenciadas e dissidentes. O curso será ministrado por Noá Bonoba, travesti, atriz, roteirista, cineasta, preparadora de elenco, dramaturga, Doutoranda pelo PPGCOM – UFC.

Mediação Teatral: entre o Presencial e o Digital (24/11)



Ministrada por Poliana Bicalho, que é mãe, educadora, pesquisadora e mediadora cultural, a oficina aborda o campo teórico-metodológico da mediação cultural, com recorte na práxis desenvolvida no campo das artes cênicas.