Detran Itinerante: Souza solicita ao governo implantação do projeto no RN

O deputado Souza (PSB) está solicitando ao governo estadual a implementação do projeto Detran Itinerante. O objetivo é ampliar a presença do órgão para todos os municípios, descentralizando os serviços.

“É uma forma de que o cidadão seja atendido de forma fácil, rápida e eficiente, desafogando a demanda reprimida. Vai descentralizar a procura por serviços na sede e proporcionar mais comodidade”, defendeu Souza.

De acordo com o parlamentar, os atendimentos oferecidos pelo projeto itinerante são transferência de propriedade e município, licenciamento, alteração de categoria, renovação e segunda via da Carteira Nacional de Habilitação (CNH); solicitação de CNH definitiva, emplacamento, entrega de documentos, entre outros.

O serviço já está disponível em outros estados, como é o caso de Pernambuco. No estado, o órgão utiliza um veículo com estrutura completa com guichês de atendimento, ar condicionado, gerador próprio e computadores com acesso à internet interligados com a base de dados do DETRAN-PE, além de contar com plataforma elevatória para pessoas com deficiência.