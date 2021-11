Cajueiros da Serra do Mel precisam de zinco e cobre, informa pesquisador da Embrapa

De acordo com o pesquisador e especialista em nutrição de Plantas da Embrapa, Carlos Alberto Kenji Taniguchi e Marlos Alves, chefe de departamento da Embrapa, as análises apresentaram baixo teor de macro e micro nutrientes importantes (zinco e cobre) e necessários para desenvolvimento e melhor produtividade dos cajueiros; Ele recomendou manejo de adubação e nutrição balanceadas, conforme o que a planta necessita. “Isso fará com que os produtores aumentem a produção do caju e da castanha, elevando, consequentemente, sua renda e qualidade de vida”, disse o pesquisador Carlos Alberto Kenji

A Secretaria Municipal de Agricultura de Serra do Mel realizou mais um encontro entre produtores, representantes do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). Desta vez, para que os pesquisadores da Embrapa mostrassem a razão pela qual os cajueiros do município estão produzindo abaixo do esperado. Não é só a questão dos invernos fracos. Falta nutrientes para os cajueiros produzirem mais e com mais qualidade. É o que aponta a Embrapa.

O encontro serviu para que a Embrapa apresentasse os resultados obtidos a partir do material coletado em junho deste ano, de solos e dos cajueiros que apresentavam sintomas que ameaçam o cultivo da cajucultura. O município de Serra do Mel tem mais ou menos 15 mil habitantes, divididos em 23 vilas, sendo que 22 rurais e uma central, que é onde fica a sede do município. Quando foi projetado, o município recebeu o plantio de 2,4 milhões de cajueiros.

De acordo com o pesquisador e especialista em nutrição de Plantas da Embrapa, Carlos Alberto Kenji Taniguchi e Marlos Alves, chefe de departamento da Embrapa, as análises apresentaram baixo teor de macro e micro nutrientes importantes e necessários para desenvolvimento e melhor produtividade dos cajueiros, e citaram como exemplo, o cobre e zinco. Para o pesquisar, esta é uma das razões pelas quais a produção dos cajueiros na Serra do Mel estão abaixo do esperado pelos produtores.





Dessa forma, a recomendação foi para que aconteça o manejo de adubação e nutrição balanceada, conforme o que a planta necessita. “Isso fará com que os produtores aumentem a produção do caju e da castanha, elevando, consequentemente, sua renda e qualidade de vida”, disse o pesquisador Carlos Alberto Kenji.

Participaram também da reunião, a secretária de agricultura, Andrea Vicente, e a adjunta Verônica Inocêncio, os engenheiros agrônomos Braz Lino e Glenda Lira, representantes do Banco do Nordeste, na pessoa de Sérgio, e ainda Kallyo Halyson e Cléa Silveira, coordenadores do programa Agronordeste Sebrae e o gestor do programa Fruticultura do Sebrae, Franco Marinho.