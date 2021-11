RN alcança 70% dos adultos vacinados com as duas doses contra Covid-19

Os dados registrados pelos municípios na plataforma RN+ Vacina indicam que, até o início da manhã desta terça-feira (9), 1,87 milhão de moradores do estado já tomaram as duas doses ou a dose única do imunizante. A cobertura para quem tomou ao menos uma dose se aproxima da meta, chegando a 88% do público-alvo, representando 2,36 milhões de pessoas.

O acompanhamento dos dados feito pela Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap), apontam que o trabalho de imunização contra a Covid-19 no Rio Grande do Norte alcançou mais um número expressivo. A cobertura com as duas doses da vacina chegou a 70% da população adulta.



Os dados registrados pelos municípios na plataforma RN+ Vacina indicam que, até o início da manhã desta terça-feira (9), 1,87 milhão de moradores do estado já tomaram as duas doses ou a dose única do imunizante. A cobertura para quem tomou ao menos uma dose se aproxima da meta, chegando a 88% do público-alvo, representando 2,36 milhões de pessoas.



Até o momento, foram 4,59 milhões de doses aplicadas e registradas no RN+ Vacina. O avanço nos números e, consequentemente, na proteção do povo potiguar se deve ao trabalho coordenado entre a Sesap, responsável pelo armazenamento e distribuição das vacinas, e os municípios, que operam a vacinação diariamente.



A campanha deve seguir ampliando a cobertura ao longo dos próximos dias, com o reforço de 113.490 doses de Pfizer recebidas no início desta semana, sendo 39.780 unidades que foram desembarcadas no fim da manhã desta terça-feira. O carregamento é destinado inteiramente para a dose de reforço. Segundo o RN+ Vacina, receberam a terceira dose no estado 188.472 pessoas.