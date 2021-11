Detran leiloa 198 lotes de veículos apreendidos no RN nesta quinta-feira, 11

O Departamento Estadual de Trânsito do RN (Detran) vai leiloar 198 lotes de veículos apreendidos incluindo carros, motos e sucatas.

O leilão ocorre exclusivamente na modalidade online, às 10h desta quinta-feira (11), no site da Lance Certo, www.lancecertoleiloes.com.br. A visitação aos lotes pode ser realizada até esta quarta-feira (10), nos municípios de Natal e Santa Cruz.

Em Natal, a visitação será das 8h às 14h, na Av Capitão Mor Gouveia, 545, esquina com a Rua Henrique Dias. Em Santa Cruz, a visita ocorre das 8h às 12h, na Rua Nossa Senhora dos Navegantes com a nossa senhora de Aparecida, S/N, onde fica localizada a 4ª Companhia Independente de Polícia Militar da cidade.

Os visitantes devem utilizar máscara de proteção facial para ter acesso aos pátios e seguir os protocolos de prevenção à Covid.

Segundo dados da Comissão de Leilão do Detran, o leilão terá 16 lotes de carros, 106 de motos, além de 48 lotes de sucatas, as quais são destinadas ao reaproveitamento de peças e não podem voltar à circulação.

A participação no leilão é aberta a pessoas físicas maiores de idade ou emancipadas e pessoas jurídicas. Os interessados devem se cadastrar no site da Lance Certo Leilões com antecedência de, no mínimo, 48 horas da abertura do leilão.

O arrematante é responsável pelos custos de licenciamento, IPVA, Seguro DPVAT, transferência de propriedade, mudança de município, referente ao exercício de 2021 dos veículos; e baixas da sucata e de gravame, caso haja.

A arrematação dos veículos classificados como "Sucata" é restrita a empresas de desmontagem registradas perante o órgão executivo de trânsito, conforme o Artigo 3º da Lei Nº 12.977, de 20 de maio de 2014.

O Edital e demais informações sobre o leilão podem ser obtidos no site www.lancecertoleiloes.com.br ou pelos telefones (84) 99865-2897; (84) 3223-4146; e pelo e-mail leilaodetranrn@gmail.com.