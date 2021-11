Mossoró recebe novo lote de vacinas da Pfizer para reforço e segunda dose

Um novo lote de vacinas contra a Covid-19 chegou a Mossoró na noite desta terça-feira (9). Nesta nova remessa o município recebeu 11.070 vacinas da Pfizer que serão destinadas a aplicação da dose de reforço para idosos e para os trabalhadores da Saúde e também para administração da 2ª dose.

O Coordenador de Imunizações da Secretaria Municipal de Saúde, Etevaldo de Lima detalha que desse total 5.286 doses serão destinadas para a dose de reforço (3ª dose) para os idosos com 60 anos acima que completaram o esquema vacinal há cinco meses, 2.094 para dose de reforço dos trabalhadores da Saúde e 3.690 para administração da 2ª dose.

A Secretaria Municipal de Saúde, através das Unidades Básicas de Saúde (UBSs), vem realizando uma busca ativa para identificar as pessoas que estão com as vacinas da Covid em atraso. Etevaldo explica que o número de pessoas que ainda não foram tomar a 2ª dose e a dose de reforço ainda é muito alto e lembra da importância de completar o esquema vacinal para garantir a imunização contra a Covid.

A vacinação contra a Covid está acontecendo diariamente de segunda a sábado, das 8h às 16h, no Ginásio do SESI, e no domingo a vacinação acontece no mesmo horário no Ginásio de Esporte Pedro Ciarlini.

“É importante que as pessoas que estão com as doses das vacinas da Covid em atraso procurem os pontos de vacinação para completar o esquema vacinal. Reforçando que o município está com doses de todos os imunizantes disponíveis”, acrescentou Etevaldo.