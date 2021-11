1ª Jornada Nacional da Segurança Pública acontece até sexta (12), no RN

Com a presença de autoridades de segurança pública da região Nordeste, nesta quarta-feira (10) foi realizada a solenidade de abertura da 1ª Jornada Nacional da Segurança Pública (JONASP), que acontece de 10 a 12 de novembro no Centro de Convenções de Natal.

O evento, que teve a presença do governador em exercício do Rio Grande do Norte, Antenor Roberto, recebeu o ministro da Justiça e Segurança Pública (MJSP), Anderson Torres, e o secretário Nacional de Segurança Pública (SENASP), Carlos Paim.

Nesta edição, a jornada coordenada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP) abordará a temática “Valorização dos Profissionais de Segurança Pública”, onde serão realizadas palestras direcionadas pelo Programa Nacional de Qualidade de Vida (Pró-Vida) para profissionais de segurança.

Dentre os participantes do evento, estão secretários de Segurança Pública, comandantes das polícias e Bombeiros Militares, chefes de Polícia Civil e diretores de Institutos de Perícia de todo o Nordeste.

O governador em exercício do Rio Grande do Norte, Antenor Roberto, ressaltou o compromisso da atual gestão estadual com os profissionais da segurança pública.

“A nossa política de governo tem sido valorizar os agentes públicos da segurança desde o primeiro dia de governo, estamos resgatando a dignidade destes profissionais com calendário de pagamento transparente, com reestruturação de carreiras em todas as instituições, com a maior quantidade de promoções já realizadas na área, e também com a concretização do Sistema de Proteção aos Policiais e Bombeiros Militares”, disse.

Pela primeira vez no Rio Grande do Norte, o ministro Anderson Torres ressaltou a importância da valorização adequada dos profissionais que são a base na estrutura da segurança pública nacional.

“Temos noção das dificuldades em ser policial no Brasil e temos procurado valorizar isso. Para isso, temos projeto para facilitar aquisição de casa própria, projeto para integralizar plano de saúde, e tantos outros”, reiterou o ministro.

Anfitrião da Jornada, o secretário titular da Segurança Pública e Defesa Social (SESED) do Rio Grande do Norte, Coronel Araújo, pontuou sobre a importância deste evento e do que será discutido diante de representantes do Ministério.

“É um evento importante porque é a consolidação de novos caminhos para a segurança pública, em razão das inúmeras discussões acerca da valorização profissional entre as autoridades de segurança pública estaduais e a equipe do Ministério da Justiça e Segurança Pública”, afirmou Araújo.