Produtores de eventos têm até 17 de novembro para solicitar licenças a Cosern para festas de réveillon

Faltando pouco menos de 50 dias para o réveillon, a Neoenergia Cosern ressalta que o prazo para solicitação de licenças para realização de festas (principalmente as que utilizam trios elétricos e montagem de palcos) próximas à rede elétrica ou que necessite de alterações em fios e cabos se encerra na próxima terça-feira (17).

Para todos os eventos realizados ao longo do ano, a distribuidora estipula um prazo mínimo para que os clientes deem entrada nos seus pedidos de licença.

“Solicitar a documentação dentro desse prazo é condição fundamental para que possamos fazer as análises em tempo hábil e autorizar – ou negar – a liberação do evento, principalmente se for necessário a realização de alterações na rede elétrica”, lembra Júlio Giraldi, superintendente de Relacionamento com Clientes da Neoenergia Cosern.

As solicitações devem ser feitas nas Lojas de Atendimento da Neoenergia Cosern, mediante a entrega e uma “Carta de Solicitação de Vistoria” com as seguintes informações:

- Nome completo do Evento;

- Local e Data do evento;

- Todo o Trajeto do Trio/Carro de som (início e fim); lembrando que neste trajeto irá passar apenas o trio elétrico sem nenhum carro alegórico;

- No caso de Palco, deve-se informar endereço completo onde será montado.

- Mapa do percurso;

- Alturas em metro:

- Altura do trio com capota;

- Altura do trio sem capota;

- Altura do piso (Palco) do trio onde haverá presença de pessoas;

- Largura do trio;

- Comprimento do trio;

- Placa do Trio Elétrico.

- Responsáveis pelo evento;

- Telefone e e-mail. São informações indispensáveis;

- Demais informações pertinentes que possam impactar na segurança do evento.

- Anexar ART;

- Anexar Cópia de CPF e RG do responsável;

Após o recebimento do parecer de vistoria, o solicitante deve comunicar formalmente o pedido de vistoria as outras empresas de telecomunicações que compartilham os postes da distribuidora.

O solicitante também deve comunicar formalmente o corpo de bombeiros e demais órgãos responsáveis. A concessionária ressalta que o registro da solicitação só pode ser feito pelo titular responsável, seguindo todos os procedimentos de segurança.