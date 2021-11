Trabalho em prol da zona rural chega as zonas norte e sul de governador

Após recuperar estradas de acesso, além de outros serviços públicos na Zona Leste, o prefeito Artur Vale levou os mesmos serviços para os moradores que moram nas zonas norte e sul de Governador Dix Sept Rosado. "Vai melhorar a vida do homem do campo", ressalta o prefeito

O trabalho da Prefeitura de Governador Dix-Sept Rosado, por meio da Secretaria Municipal de Obras, na zona rural não para e avança a todo vapor, seguindo o que orientou o prefeito Artur Vale.



Após concluir os serviços na Zona Leste, a gestão do prefeito Artur Vale agora se concentra na recuperação das estradas vicinais das Zonas Norte e Sul. Também está auxiliando no abastecimento e no caminho da escola dos estudantes.



O secretário municipal de Obras, Genivaldo Felipe, informa que o trabalho está concentrado nas localidades de Malhada da Onça, Pedrinhas, Bonito, Cote e adjacências.



São mais de 20 quilômetros de estradas que estão sendo recuperadas e já atendeu localidades como o P.A Osmar Vicente, P.A Terra Nova, Pau da légua, Rancho da Velha, Horizonte e P.A Areias.