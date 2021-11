Ferramentas gratuitas ajudam estudantes na revisão do Enem

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é a principal forma de ingresso nos programas governamentais de fomento à educação, como o Sistema de Seleção Unificada ( Sisu ), o Fundo e Financiamento Estudantil ( Fies ) e o Programa Universidade para Todos ( Prouni ).

Por isso, os estudantes inscritos no Enem precisam se dedicar um pouco mais para manter a rotina de estudos e, assim, conseguir uma boa nota na prova. Para auxiliar nesse momento de revisão, existem ferramentas gratuitas com conteúdos que ajudam a complementar as informações.

O exame está previsto para ocorrer nos dias 21 e 28 de novembro, para quem efetuou a inscrição no período regular, e 9 e 16 de janeiro de 2022, para aqueles que se inscreveram na reabertura do cronograma.

Confira, a seguir, algumas opções gratuitas para revisar para o Enem:

- Me Salva: o aplicativo traz exames de anos anteriores do Enem e outros vestibulares como simulados, incluindo respectivos gabaritos e explicações.

- Guia Enem : esse site reúne os principais assuntos cobrados no Enem. Os estudantes podem conferir as principais matérias que estão presentes no Enem e em outros vestibulares como: Língua Portuguesa, Matemática, Geografia, História, Física, Química, Biologia e Inglês.

- Me Explica!: é uma série de vídeos especialmente produzidos para o YouTube com dicas de professores de diversas matérias. O material serve de apoio para estudantes do ensino médio, fundamental e, também, o público geral – para pesquisas, revisão de conteúdos e resumos.

- Simulado de Espanhol no Enem: esse aplicativo é elaborado pelo Escritório de Educação da Embaixada da Espanha, e disponibiliza, aproximadamente, 100 questões para ajudar nos estudos preparatórios para o Exame Nacional do Ensino Médio.

Questões Enem: esse aplicativo traz todas as provas de Enem desde 2009. Contém simulados e disponibiliza temas como Ciências Humanas e suas Tecnologias, Ciências da Natureza, Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Matemática, Inglês e Espanhol.