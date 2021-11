PRF inicia Operação Proclamação da República 2021 no RN nesta sexta-feira, 12

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) inicia, nesta sexta-feira (12), a Operação Proclamação da República 2021 no Rio Grande do Norte. Durante todo o feriado prolongado, a instituição reforçará o policiamento ostensivo em locais e horários de maior incidência de acidentes graves e de criminalidade.

O intuito é garantir aos usuários das rodovias federais segurança e fluidez do trânsito.

As ações e estratégicas da PRF tem finalidade preventiva, visto que, historicamente, há um aumento relevante do fluxo de veículos nas rodovias do estado durante esse período, o que pode levar ao aumento dos acidentes.

A PRF recomenda algumas condutas para a realização de uma viagem segura: Planejar a viagem e fazer a revisão do veículo. Verificar a presença e o funcionamento de todos os equipamentos obrigatórios, assim como toda a documentação do veículo e do condutor.

Todos os ocupantes do veículo devem portar documento de identificação, inclusive crianças e adolescentes. Respeitar os limites de velocidade estabelecidos para a via e obedecer as placas de sinalização. Onde não existir sinalização ou se esta estiver prejudicada manter a velocidade compatível com as condições da via. Quanto maior a velocidade, maior é o risco e mais graves os acidentes.

O condutor e todos os passageiros do veículo DEVEM utilizar o cinto de segurança. Crianças menores de 7 anos e meio de idade devem estar utilizando o equipamento obrigatório compatível (bebê conforto, cadeirinha e/ou assento de elevação). Em caso de autuação o condutor será penalizado e o veículo ficará retido até a regularização da infração.

O Balanço final da Operação Proclamação da República 2021 será divulgado às 11h de terça-feira (16/11), através do canal oficial do youtube da PRF.