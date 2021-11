[ARTIGO] Feriadão é bom? Mas o que é uma república?

O professor de Tales Oliveira escreveu: Só que tal termo tem origem bem mais antiga, vem desde antes de Cristo, quando na Roma Antiga, após o fim da Monarquia (também ocorreu isto no Brasil), criaram a RES PUBLICAS, ou seja, a COISA DO POVO, que a ele pertence. Da Roma Antiga, passando pela Idade Média, tivemos repúblicas diversas. Mas foi no Iluminismo que os alicerces da República ganharam conceitos a serem aplicados como "o poder emana do povo" de Rousseau, a Tripartição dos poderes de Montesquieu, as Liberdades diversas dos liberais, não se resumindo a liberdade de comércio, mas também de expressão, opinião, dentre outras.

Só melhor que que um feriado, um Feriadão. Mas você sabe os motivos de hoje, 15 de novembro ser feriado? Sabe o que é uma República? Sabe o nome do Brasil (parece mentira tal pergunta, mas não é)?



Vamos começar pelo fim, o nome oficial do Brasil é República Federativa do Brasil, além federação, somos um país que adotou a República, desde 15/11/1889.



Só que tal termo tem origem bem mais antiga, vem desde antes de Cristo, quando na Roma Antiga, após o fim da Monarquia (também ocorreu isto no Brasil), criaram a RES PUBLICAS, ou seja, a COISA DO POVO, que a ele pertence. Da Roma Antiga, passando pela Idade Média, tivemos repúblicas diversas. Mas foi no Iluminismo que os alicerces da República ganharam conceitos a serem aplicados como "o poder emana do povo" de Rousseau, a Tripartição dos poderes de Montesquieu, as Liberdades diversas dos liberais, não se resumindo a liberdade de comércio, mas também de expressão, opinião, dentre outras.



Tais ideias serviram de base para movimentos contra o governo português e depois dos Imperadores Brasileiros. Da Inconfidência Mineira até o Golpe que os Militares fizeram a Proclamação da República passou-se um século e de lá até hoje, tivemos vários períodos republicanos.



A República Oligárquica (1889-1930), a Era Vargas (1930-1945), a República Populista (1945-1964), a Ditadura Militar (1964-1985) e desde 1985 para cá, denominamos Redemocratização. E ainda chamo a atenção de vocês por temos tido 7 Constituições na nossa História, a atual (1988), é pluralista, humanista e cidadã. Espero que um dia saia totalmente do papel para a prática.



O que há em comum desde a Roma Antiga até o Brasil atual? A COISA PÚBLICA não é do povo, em Roma era dos patrícios, dos Senex (senhores, do Senado) e no Brasil pertence verdadeiramente apenas a uma Elite econômica, que assim como os Patrícios não queriam mudanças, nossa Elite, menos ainda.



Seremos capazes de mudar isto um dia? Termos a COISA PUBLICA, sendo de todo o povo brasileiro? Poderemos um dia comemorar mais que um feriado ou feriadão? Com todo brasileiro sendo parte da COISA PÚBLICA? Espero que sim!

Professor Tales Augusto