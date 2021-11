Prefeitura de Grossos inicia programação do ‘Novembro Azul’ nesta terça-feira, 16

Neste mês é realizado a Campanha Novembro Azul, a qual trata da prevenção e combate ao câncer de próstata, tipo mais comum entre a população masculina. Por esse motivo, a Prefeitura Municipal de Grossos realizará, nos próximos dias 16, 23 e 30 deste mês, na Unidade Básica de Saúde Ana Maria Gonçalves, no centro da cidade, a partir das 18h, ações de conscientização sobre a saúde do homem com triagem para coletas de Antígeno Prostático Específico (PSA). O dia “D do novembro Azul” será dia 30.

A Secretaria de Saúde dará continuidade à campanha com visitação a grupos de homens das igrejas e colônia de pescadores que acontecerá de 16 a 19 de novembro com realização de teste de hemoglicoteste (HGT), verificação de pressão arterial (PA), avaliação antropométrica e Índice de massa corpórea (IMC) com nutricionista. Do dia 20 a 26, será a vez das empresas locais e do esporte serem contemplados com os serviços de saúde direcionado a todos os homens do município.



Ainda, dentro da programação Novembro Azul, no próximo sábado (20/11), a partir das 18h equipes da saúde, técnicos e enfermeiros estarão na semifinal do campeonato de futebol na comunidade do Córrego, realizando circuito saúde com aferição da pressão, HGT hidratação e lanche saudável.



A prefeita Cinthia Sonale fala da importância do novembro azul. "No mês passado as ações de saúde foram intensificadas com o público feminino, neste mês de novembro, mês mundial no combate ao câncer de próstata, é a vez dos homens serem contemplados com os atendimentos. Cuidar da saúde é fundamental, o câncer quando é diagnóstico de forma precoce aumentam às chances de cura, por isso eu convido todos os homens Grossenses a participarem dessa campanha tão importante. O público masculino também precisa de cuidado e atenção, e nossas equipes de saúde estão prontas para o atendimento e acolhimento", disse.



A Secretaria de Saúde responsável pela realização da campanha Novembro azul no município, preparou logística com intuito de oportunizar o acesso aos serviços de saúde e de prevenção ao câncer da próstata direcionados ao público masculino, por isso, para eles, os atendimentos irão acontecer em sua maioria no turno da noite, pois, nos turnos manhã e tarde o público-alvo, homens acima dos 40 anos de idade estão em horário de trabalho.



Os serviços estarão disponíveis na UBS Ana Maria Gonçalves, no centro da cidade, na UBS Rita de Cássia, no Bairro São José. Na zona rural, na Unidade Básica de Saúde de Cada comunidade. Os atendimentos já começam nesta terça-feira (16). Você homem que tenha interesse em participar das ações, procure informações junto a sua Equipe Saúde da Família (ESF)