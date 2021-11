Produção do setor pesqueiro do RN será discutida em evento na cidade de Areia Branca

O Ministério da Agricultura e a Frente Parlamentar em Prol do Semiárido, com apoio da Prefeitura de Areia Branca, realizam na próxima quinta-feira (18) o Seminário Agronordeste – Fortalecimento da Pesca no Rio Grande do Norte, com o objetivo de discutir sobre o setor pesqueiro no Estado.

O município de Areia Branca foi escolhido para sediar o evento por representar o desenvolvimento da pesca artesanal e da oceânica através da produção do atum, sendo atualmente o maior exportador deste tipo de pescado no Rio Grande do Norte e o segundo maior do Nordeste.

O evento será no Hotel Costa Atlântico, a partir das 8 horas da manhã e contará com a presença do secretário nacional de Pesca e Aquicultura, Jorge Seif, superintendente do Ministério da Agricultura no RN, Roberto Papa, do presidente de Frente Parlamentar em Prol do Semiárido, o deputado federal general Girão e da prefeita de Areia Branca, Iraneide Rebouças. Também estarão presentes representantes da Marinha do Brasil, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).

O Agronordeste RN promove a articulação de todos os setores pesqueiros com o intuito da expansão do mercado exportador aliado as práticas de segurança alimentar, sanitária e navegação.