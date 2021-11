Confira a programação do I Encontro de Produtores Rurais em Mossoró

A Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural (SEADRU), divulgou a programação do I Encontro de Produtores Rurais.

O evento vai ocorrer neste sábado (20), no Assentamento Independência, zona rural de Mossoró, e contará com diversas atividades durante todo o dia, entre elas dia de campo e várias competições.

O objetivo da ação é desenvolver o trabalho de integração, capacitação e organização dos produtores, além de mostrar a qualidade dos animais e produtos oriundos do município, explica o titular da SEADRU, Faviano Moreira, que destaca as ações que serão realizadas no encontro.

“Vamos expor cabras leiteiras onde iremos organizar o torneio leiteiro, uma competição chamada peso pesado, priorizando animais voltados para o corte. Vamos também fazer a seleção indicando os melhores reprodutores da comunidade através do concurso de melhor reprodutor. Vamos também trabalhar com a parte culinária fazendo um festival de culinária de galinha caipira, além da distribuição de mudas do programa "Mossoró Verde" e vamos mostrar ainda a unidade didática que construímos lá no assentamento de reúso de água para implantação de uma área de palma. O agricultor terá oportunidade de ver animais, adquirir animais, de ter conhecimento e de participar de uma ação de promoção do desenvolvimento rural”.

A programação vai ter início às 7h, com a 1ª ordenha das cabras. Às 8h30 terá a pesagem inicial do concurso peso pesado e jejum dos animais. Quatro palestras no Dia de Campo estão marcadas para às 9h.

As palestras serão sobre como diminuir custos na atividade pecuária; Uso da palma forrageira consorciada e sistema de reúso de água; Principais doenças em ovinos e caprinos: como prevenir?; e Relato de sucesso de produtor de ovinos. Ao meio-dia tem o concurso de culinária caseira da galinha caipira.

No período da tarde haverá outras atividades. A partir das 15 horas terá o concurso de melhor reprodutor. Às 16h30 terá a distribuição de mudas dentro do programa "Mossoró Verde", ação conjunta das secretarias de Agricultura e Infraestrutura. Às 18h ocorrerá a 2ª ordenha, concurso de cabras leiteiras. Às 19h30, a segunda pesagem do concurso peso pesado. O encerramento da ação vai ocorrer a partir das 20 horas com as premiações.

As inscrições para o evento podem ser realizadas até esta sexta-feira (19), na Secretaria de Agricultura. “As inscrições podem ser feitas diretamente através da nossa secretaria. As inscrições também podem ser feitas no dia ou antecipadamente pelo telefone 3315 5189”.

A SEADRU informa que só será permitida a entrada de animais com GTA e atestado sanitário emitido por médico veterinário inscrito regularmente no CRMV. A organização do evento disponibilizará alimento para os animais (feno).

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO:

19/11- Sexta-feira

12h às 18h - Credenciamento e recepção dos animais

19h - Esgota das cabras leiteiras

20/11: Sábado

7h - 1ª ordenha de cabras

8h30 - Pesagem inicial do concurso peso pesado e jejum dos animais

9h - Dia de campo

Tenda 1 - Como diminuir custos na atividade pecuária

Tenda 2 - Uso da palma forrageira consorciada e sistema de reúso de água

Tenda 3 - Principais doenças em ovinos e caprinos: como prevenir?

Tenda 4 - Relato de sucesso de produtor de ovinos

12h - Concurso de culinária caseira da galinha caipira

15h - Concurso do melhor reprodutor

16h30 - Distribuição de mudas (Mossoró verde)

18h - 2ª ordenha concurso cabras leiteiras

19h30 - 2ª pesagem concurso peso pesado

20h - Encerramento e premiações