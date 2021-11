Em entrevista exclusiva, Allyson anuncia R$ 15,6 milhões em investimento na saúde de Mossoró

Na manhã desta quinta-feira (18), o prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra, concedeu entrevista exclusiva aos jornalistas Cezar Alves e Carla Albuquerque, no programa MOSSORÓ HOJE NAS ONDA DO RÁDIO, na Difusora. Na ocasião, anunciou um investimento de R$ 15,6 milhões na saúde pública do município.

O gestor cumpre agenda em Brasília, no Distrito Federal, desde o início da semana, onde participa de reuniões nos ministérios, com o objetivo de garantir verba para investimento em diversas áreas de Mossoró.

Allyson detalhou onde serão investidos os R$ 15,6 milhões, que serão enviados pelo Ministério da Saúde. Segundo ele, inicialmente, a gestão irá “revolucionar a saúde mental de Mossoró”.

Serão construídos 4 novos Centros de Atenção Psicossocial (Caps). Atualmente, os prédios onde funcionam as unidades de Mossoró são alugados e as equipes vêm passando por dificuldades em suas estruturas.

Serão cerca de R$ 1.4 milhões investidos na construção das unidades, que serão divididas entre acolhimento infanto juvenil e adulto.

O prefeito lembrou da entrega do Hospital Milton Marques, antigo São Camilo, reformado e entregue no dia 22 de maio de 2021.

Veja mais:

Prefeito Allyson Bezerra entrega novo hospital psiquiátrico de Mossoró





Outro investimento será realizado na reforma de Unidades Básicas de Saúde (UBSs). Entre as beneficiadas estão as unidades da Alameda dos Cajueiros e Passagem de Pedra, esta última na zona rural do município.

Anunciou também a aquisição de duas ambulâncias alfa para o Samu, no valor de R$ 300 mil cada, visando agilizar o atendimento de urgência e emergência em Mossoró.

Outros R$ 2 milhões serão utilizados para aquisição de equipamentos para a atenção especializada, UPAs e também para o Samu.

Além disso, R$ 5,5 milhões serão utilizados para a construção de uma policlínica no grande Alto de São Manoel, na região do Planalto 13 de Maio.

“É uma região muito carente e nós vamos investir R$ 5,5 milhões na construção de uma policlínica na região. Será uma das maiores obras da nossa gestão e nós vamos construir com recursos que nós viemos aqui em Brasília, batalhar, bater a porta dos ministérios, bater a porta das equipes, para organizar o município e hoje eu tenho a satisfação de anunciar esse montante”, disse.