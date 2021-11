RN é o sexto estado do país que mais usa a ciência no combate à covid-19. O estado também ficou na segunda posição no Nordeste, com a nota 9,2, ficando atrás apenas da Paraíba. Os dados são fruto do trabalho "Ciência e pseudociência durante a pandemia de COVID-19: o papel dos 'intermediários do conhecimento' nas políticas dos governos estaduais no Brasil", divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e feito pelo pesquisador Rodrigo Fracalossi de Moraes.

FOTO: REPRODUÇÃO