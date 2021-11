Deputada Isolda oferece aulões gratuitos para o ENEM a estudantes da rede pública de Mossoró

Junto a professores e instituições parceiras, o mandato da deputada Isolda Dantas (PT) realizará o ‘Revisa Enem’, aulões preparatórios gratuitos para o Exame Nacional do Ensino Médio, para atender estudantes da rede pública e em situação de vulnerabilidade econômica em Mossoró.

Os aulões de revisão acontecerão nas sextas que antecedem as provas, 19/11 e 26/11, nas escolas estaduais Prof. Hermógenes Nogueira da Costa, no bairro Abolição IV, de 14h às 17h; e Prof. José Nogueira, no Santo Antônio, de 19h às 21h20. Os conteúdos ministrados também serão de acordo com os exigidos nas provas.

Para Isolda, que foi aluna da rede pública de ensino, é presidenta da comissão de educação na Assembleia e, agora, é professora da rede estadual, “investir na preparação das e dos estudantes é impulsionar sonhos de conhecimento e de uma vida melhor”, disse a deputada.

E Continua: “Os estudantes de escolas públicas encontram vários desafios econômicos e sociais, principalmente nesse período de pandemia, que muitas vezes o impedem de tentar o acesso à uma universidade pública. Iniciaremos com aulões preparatórios, mas nosso objetivo é de constituir um cursinho gratuito perene com formação em diversas áreas do conhecimento para além do Enem”.

Maria Luiza, professora do IFRN, é uma das parceiras do Revisa Enem e explica: “Os aulões foram idealizados pela equipe da deputada Isolda e serão realizados em parceria com o SINASEFE Mossoró e professores parceiros do IFRN e da rede estadual de educação. Pretendemos, dessa forma, auxiliar aquelas e aqueles que de alguma maneira foram prejudicados pelas condições desiguais de educação, agravadas no contexto da pandemia. É uma tentativa de promover um último esforço antes das provas do ENEM, com aulões gratuitos e acessíveis à população, uma vez que, além da possibilidade de assistir presencialmente, eles serão transmitidos pelo YouTube.”

Os aulões fazem parte de um projeto mais amplo do mandato da deputada Isolda chamado: “Educação para a Liberdade”. Neste primeiro momento, Maria Luiza Lopes e o professor Gomes Neto, estarão na organização e coordenação dos aulões preparatórios. Vem mais coisa boa por aí.