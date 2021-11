Prefeitura de Serra do Mel cria Escola Municipal de Governo

O prefeito Josivan Bibiano de Azevedo (PL), do município de Serra do Mel, assinou nesta quinta-feira, 18, o Decreto Municipal 186-2021, de criação da Escola Municipal de Governo de Serra do Mel, vinculada à Secretaria Municipal da Casa Civil.

O principal objetivo do programa é coordenar e desenvolver processos de aprendizagem dirigidos à formação e aperfeiçoamento dos conhecimentos, habilidades e valores dos funcionários municipais e agentes sociais.

De acordo com o prefeito Bibiano, a Escola vai centrar ações nas áreas de Educação continuada e desenvolvimento profissional dos servidores; consolidar um programa permanente de capacitação e qualificação profissional e gerencial para todos os níveis hierárquicos; levantar periodicamente informações e promover estudos sobre as necessidades dos quadros e recursos humanos dos municípios; criar um banco de Experiências de Gestão Pública a fim de disseminá-las aos servidores para inspirar a tomada de decisão, a elaboração, implementação e avaliação de políticas públicas com base em boas práticas de gestão já realizadas; dentre outras importantes ações.

Para o prefeito, através da Escola de Governo aumentará a prestação de serviços e dinamizará mudanças “em favor de uma gestão mais democrática e de um serviço profissionalizado e orientado para as necessidades dos cidadãos”, ressaltou Bibiano.