Secretaria de Saúde de Tibau realiza várias ações no Novembro Azul

A secretaria planejou um calendário onde todas as unidades de saúde terão ações dedicadas à saúde do homem com importantes atividades de prestação de serviços contendo avaliação médica para solicitação de exames diagnósticos e testes rápidos de HIV, Sífilis e Hepatites Virais, Covid-19.

Depois da Secretaria Municipal de Saúde realizar ações para o Outubro Rosa, agora os homens estão participando de mais um mês de mutirão para atendimentos com o Novembro Azul.

Nesta sexta-feira, 12, aconteceu roda de conversa com a enfermeira Perla e o fisioterapeuta Ramon, na secretaria de Obras e Urbanismo, onde o diálogo foi sobre a prevenção de câncer de próstata e saúde do homem, momento em que também se ofertou testes rápidos para HIV, Sífilis, Hepatites Virais, atualização vacinal de Influenza, Hepatite B e Covid-19.

De acordo com Márcia Cristina Alves, secretária municipal de saúde de Tibau, a campanha do Novembro Azul reforça a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de próstata.

“A doença é o segundo tipo de câncer mais comum entre os homens brasileiros e as maiores vítimas são homens a partir dos 50 anos, além de pessoas com presença da doença em parentes de primeiro grau, como pai, irmão ou filho”, alerta a secretária.

Novembro foi escolhido como mês oficial de conscientização sobre o câncer de próstata, porque 17/11 é o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata. O “Azul” veio da cor oficial usada como símbolo de combate à doença. Surgiu assim o Novembro Azul, movimento que prioriza ações de conscientização sobre a neoplasia.

O calendário segue no dia 17/11 – tendo como local a UBS Maria Irismar Nolasco, a partir das 18h. Dia 24/11, na UBS Isabel de Oliveira Ferreira, na comunidade de Gado Bravo, às 18h, e dia 25/11 na UBS Francisca Gertrudes do Monte, na comunidade da Gangorra, às 18h.