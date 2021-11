Centro de Mossoró fechado neste domingo para 72ª Prova Ciclística Governador Dix-Sept Rosado

A disputa acontece em circuito montado na Avenida Rio Branco, no Corredor Cultural, zona central de Mossoró. As ruas serão fechadas a partir das 6 horas da manhã para garantir a segurança dos competidores; Em função da competição, neste domingo não acontecerá o Viva Rio Branco.

Neste domingo (28), a Prefeitura de Mossoró, por intermédio da Secretaria Municipal de Esporte e Juventude (SEMEJ) promove a 72ª edição da Prova Ciclística Governador Dix-Sept Rosado, a mais antiga competição do gênero, sem interrupções, do país. A disputa acontece em circuito montado na Avenida Rio Branco, no Corredor Cultural, zona central de Mossoró.

A prova tem início previsto para 8 horas da manhã, com largada e chegada em frente a Comunidade de Saúde, na Avenida Rio Branco, ao lado da Estação das Artes Eliseu Viana.

De volta ao seu formato presencial, após uma edição virtual em função da pandemia, a disputa terá novidade na extensão do circuito, que passou dos aproximados 2 km para 2,4km. Ao todo, estarão em jogo R$ 34.400,00 em prêmios, distribuídos entre 13 categorias, além de troféus e medalhas.

Outra novidade é o fato de a prova estar definida como Classe 4, pela Confederação Brasileira de Ciclismo (CBC), integrando o calendário oficial da entidade e contando pontos para seu ranking, nas categorias Elite Nacional (masculina e feminina).

Para a realização da 72ª Prova Ciclística Governador Dix-Sept Rosado, a Secretaria Municipal de Esporte e Juventude conta com o apoio de algumas pastas, como Secretaria de Saúde e Secretaria de Segurança Pública, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Trânsito.

ORDEM DE PROVA

1ª Bateria

08h – Largada Master C Local e Nacional e Master D (30 min + 2 voltas)

2ª Bateria

08h40 – Largada Master B Local e Nacional, Master A Local e Nacional (50 min + 2 voltas)

3ª Bateria

09h50 – Elite Nacional e Local (60 min + 2 voltas)

4ª Bateria

11h – Largada MTB Mista (40 min + 2 voltas)

5ª Bateria

15h – Elite Feminino e Juniores (30 min + 2 voltas)

6ª Bateria

15h40 – Liberdade (60 min + 2 voltas)

Premiação

17h – Entrega da premiação a todas as categorias

INTERDIÇÃO DE RUAS

Com 2.400 metros de extensão, o circuito ocupará boa parte do chamado Corredor Cultural, cruzando diversas ruas do centro da cidade. Um esquema de isolamento será montado a partir das 6 horas da manhã para garantir a segurança de competidores e público. Enquanto a Avenida Rio Branco funcionará como o circuito da disputa, as ruas Juvenal Lamartine e Augusto Severo serão reservadas como áreas de aquecimento para os atletas. Confira as ruas e trechos que estarão interditados:

Av. Rio Branco com Auta de Souza

Rua Dr. João Marcelino com Rua Juvenal Lamartine

Rua Juvenal Lamartine com Rua José Otávio

Rua Juvenal Lamartine com Rua Duodécimo Rosado

Rua Juvenal Lamartine com Av. Augusto Severo

Rua Juvenal Lamartine com Rua Frei Miguelinho

Rua Princesa Isabel com Rua Felipe Camarão

Rua Princesa Isabel com Rua Lopes Trovão

Av. Rio Branco com Rua Nísia Floresta

Rua Rui Barbosa com Rua Lopes Trovão

Rua Rui Barbosa com Rua Frei Miguelinho

Av. Alberto Maranhão com Av. Augusto Severo

Av. Alberto Maranhão com Rua Roderick Grandal

Av. Alberto Maranhão com Rua Dr. João MarcelinoVia interditada para corrida

Área do circuito da prova, na Avenida Rio Branco.

Área resrvada para aquecimento dos atletas

VIVA RIO BRANCO

Em função da realização da prova, que tem previsão de uso da via por todo o dia, utilizando vasta estrutura física e de pessoal do Município, a SEMEJ informou que neste domingo não acontecerá o “Viva Rio Branco”, programa de atividade física e lazer realizado todos os domingos no mesmo perímetro, através de parceiros e coordenado pela Secretaria de Esporte e Juventude. A programação retornará normalmente no dia 5 de dezembro próximo.

SERVIÇO

72ª Prova Ciclística Governador Dix-Sept Rosado

Prova integrante do calendário oficial da Confederação Brasileira de Ciclismo

Prova da Classe 4 da CBC - Valendo pelo ranking nacional

Data: 28 de novembro

Circuito da Avenida Rio Branco (Corredor Cultural)

Horário: 8 horas

Local (Largada e chegada) – Comunidade de Saúde

Circuito: 2,4km

Categorias: Juniores, Elite Feminino, Elite Nacional, Elite Local, Master A, B e C Nacional; Master A, B e C Local; Master D, Liberdade e MTB Mista.

Premiação: Troféus (1º ao 5º em cada categoria, exceto Master D e MTB Mista, que receberão os três primeiros colocados), medalhas de participação para todos os inscritos e R$ 34.400,00, divididos entre as categorias.