Acusados de matar Henri Charle vão a júri nesta terça (30); sessão será transmitida ao vivo

Quase 5 anos após o crime, 5 pessoas serão finalmente levadas à júri popular, pelo homicídio de Henri Charle Gama e Silva, Policial Penal assassinado em um bar, no bairro Aeroporto, em Mossoró, no dia 2 de abril de 2017.

O julgamento acontecerá a partir das 8h desta terça-feira (30), no Fórum Municipal Desembargador Silveira Martins, em Mossoró, sendo presidido pelo Juiz Federal Orlan Donato Rocha, titular da 8ª Vara Federal no Rio Grande do Norte.

Por parte do Ministério Público Federal, representando a acusação, atuarão os Procuradores da República Emanuel Ferreira e Fernando Rocha.

O acesso a sessão será restrito, devido a pandemia da Covid-19. No entanto, a população poderá acompanhar ao vivo, por meio do canal do Youtube da Justiça Federal do RN (https://www.youtube.com/c/JfrnJusBrOficial).

Os acusados do crime que serão julgados nesta terça são:

Eduardo Lapa dos Santos;

Maria Cristina da Silva;

Jailton Bastos de Souza;

Gilvaneide Dias Mota Bastos;

Edmar Fudimoto.