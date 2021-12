Prefeitura Cinthia Sonale de Grossos sanciona lei que proíbe fogos de artifícios

A criação da lei tem como principal objetivo, o bem estar, saúde e proteção da população, em especial às crianças, crianças recém-nascidas, idosos e pessoas portadoras do transtorno do espectro autista. De acordo com o documento, a proibição e utilização de fogos de artifícios, estende -se a todo o município, em recintos fechados e abertos, em áreas públicas e locais privados. O descumprimento ao dispositivo nessa lei acarretará ao infrator a imposição de multa a ser fixada na sua regulamentação pelo poder executivo