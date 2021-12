Detran inicia obras de sinalização e implantação de ciclovia na RN -13, entre Mossoró e Tibau

A RN 013 que liga as cidades de Mossoró a Tibau, no Oeste Potiguar, começou a receber investimentos do Governo do Estado em relação a sinalização horizontal e vertical de toda a rodovia.

O Departamento Estadual de Trânsito do RN (Detran) iniciou as obras de sinalização, que vão abranger 56 km de extensão, já que a rodovia é de pista dupla.

Uma das novidades implantadas pelo Detran na RN 013 é a criação de uma ciclovia no sentido Mossoró/Tibau.

O equipamento terá 28km de prolongamento e vai possibilitar mais segurança para o tráfego de bicicletas na área, que se trata de um dos polos turísticos do Estado com grande movimentação de pessoas.

As melhorias na rodovia vão contar ainda com pintura de sinalização asfáltica compreendendo faixa central, eixo, faixas laterais e bordo da pista, como também implantação de placas de regulamentação, indicativas e de advertência.

Serão também revitalizadas a pintura dos locais onde há faixas de pedestres e lombadas, e implantação de redutores (lombadas) de velocidade em pontos avaliados pela equipe de engenharia de trânsito do Detran.

O diretor do Detran, Jonielson Pereira, informou que a obra deve ser concluída ainda neste mês de dezembro possibilitando mais segurança ao tráfego de veículos que é ampliado naquela rodovia durante o veraneio.

“Nosso objetivo é entregar a rodovia sinalizada e com ciclovia ativa ainda neste mês. Com isso iremos beneficiar não somente as cidades de Mossoró, Tibau e Grossos, mas também à população do Oeste e turistas que veraneiam em Tibau”, comentou.

O coordenador de Operações do Detran, Francisco Navegantes, informou que o investimento do Governo do Estado nas sinalizações horizontal e vertical, e na implantação da ciclovia é de R$ 300 mil.