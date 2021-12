Sessão da Câmara homenageia Santa Luzia e personalidades mossoroenses

As homenagens foram propostas pelos vereadores e vereadoras. Prestigiaram a solenidade representantes de vários segmentos da sociedade. A sessão solene também faz parte do calendário oficial de eventos da Câmara Municipal e foi presidida pelo presidente da Casa, Lawrence Amorim (Solidariedade), que enalteceu o momento. “Com isso, a Câmara saúda a padroeira de Mossoró não apenas num gesto católico, mas aberto a todas às crenças religiosas, ao homenagear também pessoas de diversas áreas de Mossoró, em nome de cada um dos habitantes do nosso município, por todo trabalho realizado no ano”, diz.