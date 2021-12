Prefeitura disponibiliza novos pontos extras de vacinação contra Covid em Mossoró

Novos pontos itinerantes de vacinação contra a Covid-19 serão disponibilizados esta semana pela Prefeitura de Mossoró. Amanhã (07), o ponto extra funcionará na Drogaria Potiguar, da avenida João da Escóssia, das 8h às 11h e das 13h às 18h.

Outro ponto itinerante já confirmado para esta semana será na quinta-feira (9) no Atacadão, em frente ao Partage Shopping, das 8h às 16h. Está confirmado também como ponto extra de vacinação da Covid, o Queiroz dos Teimosos, localizado no Alto de São Manoel, das 7h30 às 12h.

Durante toda a semana a vacinação contra a Covid também está ocorrendo nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs). Até o dia 12, estará sendo realizada em um ponto fixo instalado por trás da Catedral de Santa Luzia, das 15h às 22h. No sábado e no domingo, a vacinação ocorre no Ginásio de Esporte Pedro Ciarlini, das 8h às 16h.

A Prefeitura anunciou também a redução do intervalo entre a primeira e a segunda dose para quem tomou o imunizante da Pfizer para 21 dias. Coordenador de Imunizações de Mossoró, Etevaldo de Lima acrescenta que apesar da implantação de pontos extras de vacinação, o número de pessoas que ainda não tomaram a primeira dose ou que estão com a segunda dose ou dose de reforço em atraso, ainda é considerado alto.

A campanha “Mossoró Vacina” da Prefeitura de Mossoró vem buscando parcerias para disponibilizar pontos extras de vacinação com o objetivo de facilitar o acesso da população à vacinação da Covid.

De acordo com os números, 26.523 mossoroenses ainda não tomaram a 1ª dose da vacina contra a Covid, 20.722 estão com a 2ª dose em atraso e 6.583 estão atrasados com a dose de reforço.

Confira os pontos extras de vacinação

Terça-feira (7) – Drogaria Potiguar – Avenida João da Escóssia, das 8h às 11h e das 13h às 18h;

Quinta-feira (9) – Atacadão (em frente ao Partage Shopping), das 8h às 16h;

Sexta-feira (10) – Queiroz dos Teimosos (Alto de São Manoel), das 7h30 às 12h.