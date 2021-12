Prefeitura de Mossoró e Senar abrem inscrições para curso técnico gratuito de zootecnia

O Curso Técnico de Zootecnia é direcionado para o público da zona rural que tenha ligação com o meio agropecuário, e também para os filhos de produtores. Ao todo, são 20 vagas disponibilizadas para Mossoró. As inscrições podem ser realizadas exclusivamente pelo site http://www.senar.org.br/etec/. Elas vão se estender até o dia 24 de janeiro do próximo ano, podendo este período ser prorrogado a critério do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR).