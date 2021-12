Ufersa abre concurso público com vagas para Professor Efetivo

Ao todo, serão 8 vagas, em diferentes áreas de conhecimento, distribuídas nos cursos do Campus Sede, em Mossoró, e em Angicos, Caraúbas e Pau dos Ferros. O período de inscrição se dá do dia 20 de dezembro de 2021 ao dia 20 de janeiro de 2022, exclusivamente por meio do sítio sistemas.ufersa.edu.br/concursos/publico. Remunerações chegam a R$ 4.472,64 + benefícios.