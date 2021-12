Deputado Souza cobra celeridade de projetos que beneficiam servidores estaduais

O deputado estadual Souza (PSB) cobrou dos demais deputados da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, celeridade na apreciação da mensagem governamental nº053/2021, que dispõe o Projeto de Lei Complementar que prevê 15% de recomposição salarial aos servidores estaduais. “Os servidores encontram-se com a tabela salarial congelada desde o ano de 2010. Esses projetos visam valorizar e trazer dignidade para servidores de carreira de diversos órgãos”, disse Souza.