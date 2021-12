Secretaria antecipa intervalo da D2 contra Covid para adolescentes de 12 anos acima

A Prefeitura de Mossoró, através da Secretaria Municipal de Saúde, segue imunizando a população e reforçando a aplicação da segunda dose e da dose de reforço.

Para os adolescentes de 12 anos acima, a segunda dose foi antecipada de 56 para 21 dias, segundo a secretaria de saúde. Estes adolescentes podem receber as doses em qualquer UBS do Município das 7h às 11h / 13h às 17h e ainda no ponto extra na Festa de Santa Luzia das 15h às 22h.

“Chamamos todos os adolescentes que já fizeram a sua primeira dose da vacina Pfizer que agora está com a sua data para a realização da segunda dose antecipada assim agora, somente vinte e um dias para a realização da segunda dose. Então é importante que todos os pais todas a os adolescentes fiquem atentos para o prazo. Alguns pontos extras que são estão sendo divulgados e ainda temos um ponto fixo até o dia doze de dezembro na festa de Santa Luzia até as 22h, para a vacinação”, explicou Morgana Dantas, secretária de saúde.

Em relação aos pontos itinerantes de vacinação, nesta terça-feira (7) a vacinação teve início na Drogaria Potiguar da avenida João da Escóssia, bairro Nova Betânia, que também arrecadou alimentos não perecíveis para serem doados a famílias em situação de vulnerabilidade social.

A ideia da direção da empresa foi aproveitar a parceria com a Prefeitura de Mossoró, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, para ceder o ponto de vacinação e incentivar tanto os mossoroenses a se vacinarem quanto a fazerem doações de alimentos.

Os alimentos arrecadados na ação serão duplicados pela empresa. Ou seja, a cada quilo de alimento doado pela população a drogaria doa outro. Ao final da arrecadação, uma instituição será escolhida para ser beneficiada com as doações. A vacinação na Drogaria Potiguar aconteceu das 8h às 11h.

Na quinta-feira (9), o ponto extra de vacinação da Covid volta a acontecer no Atacadão, em frente ao Partage Shopping das 8h às 16h. Além das vacinas da Covid, no local também será aplicada a vacina da gripe. Na sexta-feira (9), o ponto extra será o Supermercados Queiroz dos Teimosos, localizado no bairro Alto de São Manoel. No local a vacinação acontecerá das 7h30 às 12h.