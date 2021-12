Prefeita Cinthia Sonale entrega UBS reformada à comunidade do Córrego

A prefeita Cinthia Sonale participou na tarde desta segunda-feira (06/12) da cerimônia de inauguração da Unidade Básica de Saúde, Luzia Cacilda de Souza, na comunidade do Córrego.

A obra estava paralisada desde a gestão passada, gerando transtornos aos servidores e aos moradores da comunidade. A prefeita Cinthia Sonale ao assumir a gestão em 2021, tratou de ir pessoalmente a unidade onde constatou de perto os serviços que eram necessários para que a UBS pudesse funcionar e investiu R$ 291 mil na recuperação.

A gestora cumprimentou a todos e falou da alegria de poder contribuir com a saúde da comunidade.

“Foi um ano muito difícil de trabalhar, encontramos muitos empecilhos no caminho, mas com vontade e determinação é possível chegar a bons resultados, é uma grande satisfação poder entregar à UBS para os moradores da comunidade do Córrego, comunidade querida, e que agora pode contar com mais saúde. O equipamento chega como reforço para a saúde de todos, que agora, não precisam mais se deslocar até a cidade para usufruir de atendimentos básicos, pois, na UBS terá médico, enfermeiro, dentista, nutricionista e educador físico à disposição”, disse a chefe do executivo municipal.

A Secretaria de Saúde Anny Ariely, destacou a importância da unidade para os moradores. “É um trabalho que a prefeita deu total apoio, a inauguração dessa UBS chega como um suporte para a saúde da comunidade do Córrego. Os serviços estarão disponíveis de segunda a sexta-feira”, disse a titular da pasta.

Na oportunidade, a prefeita Cinthia Sonale assinou a formalização para a ordem de serviço de recuperação do calçamento das comunidades de Córrego e Valença. Estiverem presentes na inauguração da Unidade de Saúde, populares, secretários municipais, servidores e vereadores.

A UBS da comunidade do Córrego leva o nome da Senhora, Luzia Cacilda de Souza, mais conhecida como Luzia de Senhor. Ela foi muito importante para a comunidade, prestativa com todos que dela se aproximavam.

Dona Luzia acompanhava as mulheres em trabalho de parto, auxiliando as parteiras e chegou a realizar um desses partos. Batizava às crianças que nasciam doentes com risco de vida. Também era artesã e confeccionava peças de labirinto (rendas). Seu trabalho como missionária, a impulsionou na construção da primeira capela na comunidade local, onde foi desenvolvido diversos trabalhos de evangelização como catequese, festa da padroeira entre outros. Luzia de Senhor era exemplo de pessoa fraterna e solidária à comunidade.