Prefeitura de Grossos realiza “A Mais Bela Voz 2021” na programação de emancipação política

A Prefeitura Municipal de Grossos realizou na noite desta terça-feira (7) no largo da Rodoviária, o concurso “A mais Bela Voz” de Grossos 2021. O show teve início com apresentação do cantor Tony Dilmar. Ao todo, 19 participantes disputaram o título de melhor cantor (a) da cidade. Após uma grande disputa, a vencedora da noite foi Narinha Lessa, que defendeu a música, Só você não vê, de Mariana Fagundes, e levou para casa premiação no valor de R$ 1000 mil.

A Prefeita Cinthia Sonale falou a todos que estavam presentes sobre a importância de incentivar a cultura. “Resgatamos o concurso a mais bela voz, que há algum tempos não era realizado na cidade. Apoiar essa iniciativa é uma forma de fomentar e valorizar a arte, e ao mesmo tempo descobrir e apoiar os novos talentos. Foi uma noite muito linda, onde foi possível apreciar o trabalho dos nossos artistas que emocionaram a todos com grandes apresentações. Todos que estão aqui são as mais belas vozes de Grossos “, disse a prefeita.

Ainda de acordo com a chefe do executivo municipal, é meta da gestão impulsionar a cultura. “Este é o segundo grande evento que a Prefeitura promove. O primeiro, foi o projeto Tem “Cultura na Praça”, que foi um sucesso. A mais bela voz, mostrou que com empenho e força de vontade, é possível garantir lazer e entretenimento gratuito a todos os munícipes. Está nos planos da minha administração dar continuidade com evento, que é lindo. Ano que vem estaremos nas ruas fazendo mais uma vez, uma festa linda com muita música boa”, disse Cinthia Sonale.

Ao todo, a prefeitura de Grossos distribuiu R$ 2000 mil entre os participantes. Em terceiro lugar, ficou Tom Wagner, com a premiação de 400 R$ reais, em segundo lugar Navegantes Santos, com o valor de R$ 600 reais e para a grande vencedora da noite, Narinha Lessa o prêmio no valor de R$ 1000 mil.

Fizeram parte da comissão julgadora, o Vice prefeito Valdeci Caetano, Sebastião Araújo, José Amaral, Fran Rodrigues e Joabe Willamys.