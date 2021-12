Em um ano de atuação, Patrulha Maria da Penha atendeu a 300 mulheres em Mossoró

A Patrulha Maria da Penha celebra nesta terça-feira (7) um ano de atuação em Mossoró. Com o empenho da gestão municipal na promoção de cursos de capacitação, melhores equipamentos e viaturas, as equipes se destacam pelos bons resultados adquiridos durante 2021, sendo referência para outras cidades do Estado.

O Secretário de Segurança, Cledinilson Morais parabenizou o trabalho e dedicação das equipes que atuam nos quatro cantos da cidade, todos os dias da semana.

“É um orgulho termos a Patrulha Maria da Penha como um projeto de referência para outras cidades. Muito me alegra em saber que todo o esforço e trabalho da secretaria está rendendo excelentes resultados”, disse.

Em um ano de atuação, mais de 300 mulheres vítimas de agressão foram acompanhadas pela Patrulha Maria da Penha, por meio das medidas protetivas deferidas pelo Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.

Lilian Cintia coordenadora das ações educativas da patrulha Maria da Penha, diz que se orgulhosa em fazer parte das ações voltadas a defesa da mulher.

“Somos um pelotão da Guarda Municipal especializada no combate a violência doméstica, completamos um ano com muito orgulho principalmente dos agentes que trabalham na patrulha Maria da Penha e tem a sensibilidade de tratar desse casos que nós sabemos que são ocorrências complicadas e requer uma capacitação maior de seus agentes. Quero dizer a todas as mulheres que hoje podem contar com a segurança da Patrulha Maria da Penha”, disse a coordenadora.