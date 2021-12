Homem encontrado morto em Assú seria ouvido como vítima no júri popular desta quinta (9)

Pablo Ítalo Lima Nunes, encontrado morto na manhã desta quinta-feira (9), no bairro Bela Vista, no município de Assú, seria ouvido, na condição de vítima, no júri popular que está sendo realizado também nesta quinta, no fórum de Mossoró.

Ele sofreu um atentado a tiros, no dia 28 de novembro de 2020, cujo acusado é Jefferson Rodrigo do Nascimento, de 24 anos.

Pablo seguia para Mossoró, onde prestaria depoimento como testemunha de acusação contra o réu, mas foi morto antes disto, com disparos de arma de fogo, na região da cabeça, nas primeiras horas da manhã.

Pablo também era investigado por um crime. Segundo a PM, ele teria envolvimento no homicídio do Sargento da Polícia Militar Omelto Fernandes, encontrado morto, em uma estrada carroçável, na zona rural de Governador Dix-Sept Rosado, no dia 1º de junho de 2021.

O MOSSORÓ HOJE segue acompanhando o júri popular. Ainda não há informações sobre como se dará o andamento da sessão, após a morte da testemunha.