Prefeita Cinthia Sonale inaugura nova UBS no bairro Boa Esperança em Grossos

A prefeita Cinthia Sonale e o vice prefeito Valdeci Caetano, inauguraram na tarde desta quarta-feira (08/12) a Unidade Básica de Saúde Edmar Mendonça de Melo, localizada no bairro Boa Esperança. A solenidade de inauguração contou com a presença de populares, secretários municipais, servidores e vereadores.

A gestora municipal ressaltou a importância de uma UBS para o Bairro Boa Esperança. “É um reforço para a saúde do município. É promessa cumprida da minha gestão. À UBS chega para somar com mais qualidade de vida para os moradores do bairro, que a partir de agora, não precisarão mais se deslocar até à UBS do centro, pois, os serviços de saúde serão ofertados aqui mesmo, com salas climatizadas e adequadas para os atendimentos", disse.

Cinthia Sonale lembra com carinho de Edmar Mendonça. "Sempre esteve comigo me apoiando, se estivesse vivo, ele estaria aqui. É impossível lembrar de Edmar, e não pensar no profissional prestativo e acolhedor e que em mais de 30 anos de profissão como técnico de enfermagem, acolheu a todos os Grossenses com tanto carinho. A leva o nome de uma pessoa muito querida, e que prestou serviços relevantes a saúde do nosso município", disse a prefeita.

A Unidade de Saúde já está pronta para atender a população do bairro Boa Esperança. Quem procurar à unidade poderá contar com serviços de atendimento médico, odontológico, de enfermagem, e sala de triagem.

A UBS é reivindicação antiga dos moradores e, que agora, podem contar com equipamento novo, reformado, e preparado para dar assistência em saúde a todos