Isolda requer reforma, manutenção e estruturação de Casas de Cultura

Os equipamentos estão situados nos municípios de Serra Negra do Norte, Santana do Matos e Parelhas. A deputada afirma que as Casas de Cultura são um espaço central para a promoção da cultura nesses territórios, especialmente levando em consideração que em cidades do interior são escassos os recursos de acesso à cultura, como cinemas, teatros, livrarias e outros.