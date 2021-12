Dicas de apostas para Fórmula 1 na Betano - GP de Abu Dhabi

Na manhã do próximo domingo (12/12), teremos o Grande Prêmio de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, no circuito Yas Marina, com o evento marcado para começar às 10h de Brasília.

O GP deste domingo será o último da temporada de 2021 da Fórmula 1, que chega com a decisão pelo título em aberto naquela que já é uma das disputas mais emocionantes de todos os tempos.

Um dia antes, no sábado (11), teremos os treinos classificatórios para definirem as posições de todos os pilotos na prova, mas as nossas queridas casas de apostas já estão com as cotações disponíveis para apostas antecipadas nos mais diversos mercados.

Entenda o sistema de pontuações da Fórmula 1

A cada corrida da Fórmula 1 segue o mesmo sistema de pontuação, porém, desde a primeira corrida de 2019 que também foi adicionado 1 ponto extra ao piloto que fizer a volta mais rápida.

O sistema de pontuação é muito simples e segue a seguinte ordem: 25 pontos (1º colocado); 18 pontos (2º colocado); 15 pontos (3º colocado); 12 pontos (4º colocado); 10 pontos (5º colocado); 8 pontos (6º colocado); 6 pontos (7º colocado); 4 pontos (8º colocado); 2 pontos (9º colocado) e 1 ponto (10º colocado).

Um pequeno contexto da temporada…

O cenário atual é o mais improvável possível, com o jovem holandês Max Verstappen, da Red Bull, e o experiente piloto britânico Lewis Hamilton, da Mercedes, chegando empatados com o mesmo número de pontos para esta corrida final, com 369.5 pontos para cada, sendo o pequeno prodígio da Holanda o líder por causa dos critérios de desempate, tendo uma vitória a mais que Hamilton (9 contra 8).

Dessa forma, a conta para definir o campeão é bem simples: Quem chegar na frente do rival ficará com o troféu. Caso nenhum deles pontue, o título vai para as mãos de Max.

Um pouco mais sobre Verstappen e Hamilton…

Max Verstappen tem apenas 24 anos de idade, mas tem o automobilismo na veia, sendo filho do ex-piloto da F1, Jos Verstappen. O jovem busca seu primeiro título da carreira e vem surpreendendo ao longo de toda a temporada, fazendo jus à condição privilegiada que se encontra atualmente.

Do outro lado está o Veterano Lewis Hamilton, de 36 anos, que já igualou o feito de Michael Schumacher ao conquistar sete títulos da Fórmula 1, se igualando ao alemão como maior vencedor da história.

Lewis já é apontado por muitos como o maior piloto de todos os tempos, mas sabe que no esporte, o que fica para a história são resultados e corre atrás de alcançar o octacampeonato para enfeitar ainda mais a sua extensa galeria de troféus.

Confira a seguir alguns palpites e dicas de apostas para esta corrida tão aguardada:

Qualificação mais rápida Betano

Antes de toda a corrida, há os treinos para definirem a posição dos pilotos no grid e, chegando para este GP de Abu Dhabi com o mesmo motor que utilizou no GP do Brasil, quando Hamilton largou em último lugar e protagonizou uma das histórias mais incríveis da Fórmula 1, ultrapassando todo mundo para vencer a corrida, se manter vivo na luta pelo título, que até então era quase impossível, e ainda homenageando Ayrton Senna no fim de tudo.

Se repetir uma fração do desempenho que teve em solo brasileiro, a Mercedes deve sobrar nos treinos e, com o talento e a necessidade de Hamilton em largar bem colocado, uma aposta em sua direção tem grande valor.

Dica de aposta: Piloto mais rápido das Qualificações: Lewis Hamilton (@1.75 na Betano)

Campeonato de Construtores

Outra grande e tradicional atração da Fórmula 1 é o Campeonato de Construtores, que premia a equipe que mais somou pontos ao longo da temporada e, diferente da briga pelo título individual dos pilotos, a disputa aqui tem a Mercedes com praticamente as duas mãos na taça.

Com 28 pontos de vantagem para a RBR, a Mercedes depende apenas das próprias forças para se sagrar campeã por equipes mais uma vez, porém, em uma corrida louca como promete ser este GP de Abu Dhabi, onde tudo pode acontecer, uma odd 11 parece bastante atraente para quem gosta de apostar em odds gigantes.

O máximo de pontos que uma equipe pode somar numa única corrida é 44 (25 pontos do 1º colocado + 18 pontos do 2º colocado + 1 ponto extra pela volta mais rápida), portanto, ainda há esperanças para a Red Bull, mesmo que pequenas, mas a chance de ter um retorno 11 vezes maior que o investimento compensa o risco.

Dica de aposta: Red Bull (RBR) para vencer o Campeonato de Construtores (@11.0 na Betano)

Safety Car durante a corrida

Prever a entrada do Safety Car em alguma corrida não é uma tarefa fácil, porém, também não chega a ser uma ciência tão obscura como muitos acham, pois existem alguns fatores que aumentam e/ou diminuem as probabilidades de o possante Mercedes-AMG GT R vermelho entrar em ação por algum motivo.

E o circuito de Yas Marina, em Abu Dhabi, possui dois desses fatores importantes, tendo uma área de escape e pistas largas, reduzindo as chances de acidentes ou colisões e mesmo com as mudanças realizadas para este ano, as chances de o Safety Car tirar um dia de folga neste domingo são bem razoáveis, indo na contramão do que indicam as suas odds.

Dica de aposta: Safety Car durante a corrida: Não (@2.50 na Betano)

Campeonato de Pilotos da temporada 2021 da Fórmula 1 Betano

Como já foi dito anteriormente, a Mercedes chega em alta para esta corrida, com o mesmo motor que foi utilizado em Interlagos e vindo numa ascensão impressionante nesta reta final de temporada, com exibições realmente assustadoras o que a torna favorita nas principais casas de apostas como a Betano.

O fato de estar tudo empatado beneficia o Verstappen, que fez de tudo para defender sua posição no GP da Arábia Saudita, na semana passada, chegando a protagonizar enorme polêmica ao provar para o mundo inteiro que, pelo título, está disposto até a tirar o Hamilton da pista, o que por pouco não aconteceu em território saudita.

O desempenho do carro da Mercedes e a vasta experiência em momentos decisivos amplia ainda mais o favoritismo de Lewis Hamilton, que precisa apenas chegar na frente de Verstappen para ficar com o título, e vice-versa.

Caso o piloto britânico consiga se sobressair nas qualificações da forma que todos esperam para largar na pole position, a situação do holandês ficará ainda mais tensa.

E caso Hamilton largue atrás, mas ele já deu diversas provas de que reúne talento e motor suficiente para superar situações adversas, vide a ultrapassagem perigosa sobre Max na Arábia Saudita e o histórico GP do Brasil, quando largou em último lugar e ultrapassou um grid inteiro para sair vencedor da corrida.

Sendo assim, fica difícil não confiar e apostar na vitória de Lewis Hamilton neste Grande Prêmio de Abu Dhabi para alcançar o seu oitavo título mundial da Fórmula 1.

Dica de aposta: Lewis Hamilton fica com o título do Campeonato de Pilotos (@1.50 na Betano)

Vencedor da Corrida - GP de Abu Dhabi Betano

Pensando exclusivamente na corrida nos Emirados e não na temporada como um todo, tudo pode acontecer e também temos a opção de apostarmos na vitória de Lewis Hamilton, que é o grande favorito, com odds de 1.50, sendo uma escolha bem prudente e compreensível às vésperas da corrida.

Entretanto, há também outras três possibilidades que colocam uma pulga atrás da orelha de todo fã de Fórmula 1 para este domingo e podem resultar numa vitória de Valtteri Bottas pagando odds altíssimas de @15.

A primeira é a chance de o menino Verstappen pirar e provocar um acidente para tirar Hamilton do páreo e garantir o título, revivendo os duelos de “Prost vs Senna” e “Senna vs Prost” em 1989 e 1990, respectivamente.

Neste caso, o grande favorito para vencer a corrida passaria a ser o terceiro melhor colocado desta temporada e que também é privilegiado por andar neste carro quase apelativo da Mercedes, como é o caso de Valtteri Bottas, que tem odds de @15 para vencer a corrida..

A segunda ocasião é uma possível “camaradagem” de Hamilton com seu companheiro de equipe, caso o britânico chegue perto do fim com seu título assegurado ou bem encaminhado, com Bottas aparecendo na segunda colocação, podendo herdar o primeiro lugar nesta corrida que marca a sua despedida da Mercedes, com o finlandês indo competir pela Alfa Romeo em 2022.

A terceira possibilidade é justamente os méritos próprios do talentosíssimo Valtteri Bottas, de 32 anos, vivendo o auge de sua carreira e competindo com o melhor carro/motor da F1, reunindo totais condições de fazer bom uso de tudo o que a Mercedes tem para lhe oferecer na tentativa de se despedir da equipe com uma vitória em Abu Dhabi assim como fez na Turquia, neste ano, provando o seu valor mesmo como coadjuvante de Hamilton.

Dessa forma, eu tenho certeza que você também ficou com vontade de colocar algumas moedas nesta cotação gigante para a vitória do finlandês, que no ranking de probabilidades, é o terceiro com mais chances de vitória e pode surpreender neste domingo.

Dica de aposta: Valtteri Bottas para vencer a corrida (@15.0 na Betano)